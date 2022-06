La fuerte pelea entre Gallardo y Beccacece

Luego del empate en Florencio Varela, los entrenadores se cruzaron a la salida del vestuario, ya venían ambalados por un cruce en pleno campo de juego.

Por: Mauro Palacios 06 de junio 2022 · 09:30 hs

Comenzó la Liga Profesional y para River Plate fue un partido incómodo, en especial por la gran cantidad de bajas, entre lesionados y jugadores de selección.

No pudo contar con Franco Armani, Paulo Díaz, Davíd Martínez, Milton Casco, Nicolás De La Cruz, Julián Álvarez y a ellos le sumamos a Juanfer Quintero y Matías Suárez.

Igualó sin goles ante Defensa y Justicia en Varela y Marcelo Gallardo, como es una costumbre por su exigencia, no se fue para nada contento con el rendimiento que mostró el equipo.

En conferencia de prensa, el entrenador de River Plate ahondó de lleno en la discusión que tuvo con Sebastián Beccacece en el medio del partido.

"No me gustó la actitud que tuvo Beccacece, de meterse adentro del campo para que no juguemos el lateral. Se lo dije y pasó simplemente eso".

A los 36 minutos del complemento, Beccacece intentó bloquear un lateral de Marcelo Herrera, para que le permitan realizar un cambio. Rápidamente, el Muñeco reaccionó y se acercó hasta mitad de cancha. "¿Qué pasa?", expresó.

Sebastián Beccacece, quien fue expulsado, se puso como loco. "¿Quién sos?", le gritó al director técnico del Millonario, mientras se iba hacia los vestuarios.

Cuando parecía que todo terminaba ahí, Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo se cruzaron nuevamente rumbo a la conferencia de prensa. A su vez, hubo gritos y empujones en el pasillo que comunican los vestuarios cuando el Muñeco se dirigía hacia el micro.

Ante esta escena de mucha tensión, tuvo que intervenir la seguridad de ambos planteles para que no sea más grave.