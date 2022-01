La fuerte respuesta de Ousmane Dembelé tras las declaraciones del Barcelona

El jugador mostró su rabia al asegurar que estaba comprometido con el club

Por: Gerardo Romero 21 de Enero 2022 · 18:35 hs

El delantero francés del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, decidió romper con el silencio y respondió de manera contundente a las declaraciones que realizó el director deportivo del FC Barcelona, Mateu Alemany.

El jugador difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que explicó sus intenciones con el club español y que al estar bajo contrato todavía está comprometido con el club.

"A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje ... Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el mister me ha solicitado y siempre he cumplido... sin rechistar ... No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Seguramente el amor sea una variate del chantaje”, expresó.

“Como lo sabéis, hay negociaciones. Dejo mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: GANAR. Cuidaos y ciudad a los vuestros”, destacó el ariete en el texto.

Es importante resaltar que Dembelé no fue convocado por Xavi Hernández para el juego de este jueves ante el Athletic de Bilbao, lo que ha puesto aún más en duda su permanencia en el cuadro culé.

Alemany informó la mañana de este jueves que los agentes del jugador galo habían rechazado todas las ofertas del club desde hace siete meses.

"Hoy día a 20 de enero, a once días de cerrar el último plazo de su contrato es evidente y nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que deben salir de forma inmediata".