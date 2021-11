La furia del PSG con la lesión de Lionel Messi, ¿Problemas en el paraíso?

La lesión que arrastra Lionel Messi provoca malestar en el PSG, ¿pasó el encanto entre el club parisino y el argentino?

Por: Redacción Pasión Fútbol 05 de Noviembre 2021 · 18:09 hs

En un mercado de fichajes provechoso para el París Saint-Germain, la figura de Lionel Messi terminó siendo la "guinda del pastel" para el proyecto deportivo de Mauricio Pochettino.

Aunque el elenco parisino no se complica en su clasificación de la Ligue One o de su grupo en la Champions League, su nivel deportivo no termina de convencer ante la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo y bajo nivel que han podido mostrar sus jugadores.

Uno de ellos es el argentino de Lionel Messi, el delantero no ha terminado de mostrar todo su potencial, además de arrastrar una lesión que lo ha llevado a mantenerse fuera de las últimas convocatorias del PSG. Pero en el club francés hay molestia porque a pesar de la lesión, Messi irá con Argentina.

El delantero fue llamado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA que cerrar el año de eliminatorias sudamericanas, una situación que no agrada en París, al considerar que desde la selección albiceleste no están cuidando completamente bien al '10' además de los largos viajes que ha tenido que pasar.