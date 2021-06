"La gente confía en mí y Mbappé es un buen jugador..."

El Presidente del Real Madrid, declaró sobre todas las cuestiones de su club, Zidan; Sergio Ramos; Mbappé; Ancelotti y mucho mas.

Por: Mauro Palacios 25 de Junio 2021 · 09:38 hs

Florentino Pérez estuvo presente en el programa "El Transitor" de Onda Cero, habló del futuro del equipo sin Sergio Ramos y Zidane, el estado de la operación de Mbappé.

La salida de Zidane fue un impacto en Madrid y Florentino Pérez dejó bien marcada su postura. "Estuve hablando toda la tarde con él y nunca me dijo eso. Estaba cansado de la prensa en una temporada muy difícil y con muchas lesiones. le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Por mí volveríaa ser entrenador del Real Madrid".

"Ha sido un año duro para Zidane. Luché para que se quedara. No he leído la carta de desedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane. Le deseo lo mejor. Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros. Tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá"

El futuro de Mbappé estaría acompañado por el Real Madrid. " Yo se lo que quieren los socios. Saben cuál es mi política con la mezcla de los mejores acompañados de los jóvenes. no quiero hablar de un jugador que no es nuestro. La gente confía en mí y Mbappé es un gran jugador".

Otra bomba en el Real Madrid fue la salida de Sergio Ramos, también tuvo tiempo para referirse del tema y como es su relación con los líderes del plantel. "A Ramos le quiero como un hijo. Lo traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración po él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto".

"A Casillas le pitaba la gente, injustamente, y a mí me sentaba muy mal. Entendió que se tenía que despedir del Real Madrid como lo que era, una leyenda".

El regreso de Ancelotti, "Estamos encantados con Ancelotti, con Pintus y con esta nueva etapa. Nos acordamos de él desde el principio. Pensamos que era una buena solución y aquí está. No hablé ni con Pochettino, ni con Allegri, ni con Conte".