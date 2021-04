La historia de Messi en el Clásico: 10 grandes actuaciones del astro del Barcelona ante el Real Madrid

Te compartimos algunos de los momentos blaugranas más destacados de este duelo de gigantes del futbol mundial de los que ha formado parte La 'Pulga':

Hablar del Real Madrid-Barcelona sin mencionar a Lionel Messi está, o debería estar, prohibido. Una historia que comenzó en 2005 cuando el argentino aún no era una súper figura a nivel mundial, y que puede ser el último capítulo este sábado en territorio madrileño, un escenario donde causó tantas aflicciones a la afición rival como infinidad de momentos de alegría para tus fans.

Como homenaje a esa historia que todavía no sabemos si terminará en las próximas horas, tomamos prestado el número que tan bien le sienta a Messi y enumeramos 10 clásicos memorables con el Barça. No siempre con goles o grandes actuaciones, pero siempre con un hecho llamativo detrás.

Ovación a Ronaldinho

Imposible olvidar tu debut en un juego como este. Más aún cuando tu equipo gana 3-0 y tiene al mejor jugador aplaudido por la afición rival. Eso fue lo que vio Messi en aquel 3-0 del 19 de noviembre de 2005. Fue el clásico de Ronaldinho Gaúcho, que marcó dos goles en el Santiago Bernabéu y prácticamente acabó con la estancia de Vanderlei Luxemburgo en el Real Madrid. El argentino asistió a Eto'o para abrir el marcador y disputó 70 minutos, siendo sustituido por Andrés Iniesta.

Hat-trick a los 20 años

Su primera gran noche fue 10 de marzo de 2007. En el Camp Nou, el Real se adelantó con Rudd van Nistelrooy, pero Messi empató. El holandés volvió a poner en ventaja al conjunto madrileño, aunque el joven del Barça repitió la dosis. Sergio Ramos hizo el tercero y todo iba rumbo a una victoria merengue en suelo catalán. Sin embargo apareció Messi con un disparo cruzado para batir a Casillas, igualar el clásico y marcar el primer hat-trick de su carrera.

El falso 9 de Guardiola

El célebre clásico del 2 de mayo de 2009, en el que Messi revivió el concepto del falso 9. Días antes de enfrentarse al actual campeón en el Bernabéu, Guardiola llamó al argentino en la madrugada para mostrarle un vídeo de cómo vencerían al Real Madrid. Dicho y hecho: en el centro, pero lejos de los defensas, el argentino lideró el balón con dos goles y una asistencia en el histórico 6-2, fue la primera señal de lo que haría Pep en los próximos años.

Primer Clásico de Mourinho

Messi no marcó, pero fue el director de la orquesta que puso el 5-0 al Real Madrid el 29 de noviembre de 2010, una cálida bienvenida a José Mourinho en su primer Clásico, en el Camp Nou. Xavi abrió la cuenta, Pedro la amplió y luego David Villa marcó dos veces, ambos con asistencias del camiseta 10. Jeffrén cerró la cuenta en el resultado más abultado de las últimas décadas.

Espectáculo en la Champions

Meses después de ese 5-0, Barcelona y Real Madrid chocaron en las semifinales de la Champions. El duelo cargado de intensidad, lleno de tarjetas y entradas duras, quedó prácticamente decidido en el primer partido, el 27 de abril de 2011, cuando Messi marcó los dos goles de la victoria por 2-0 en el Bernabéu. El equipo culé se convertiría en campeón semanas después.

Goles, asistencia y título

El 17 de agosto de 2011, Messi volvió a frustrar al Real Madrid con una actuación histórica, participando de todos los goles de la victoria por 3- 2, en el Camp Nou, por la Supercopa de España. En el primero, le dio una hermosa asistencia a Iniesta. Luego marcó un gol hermoso que incluso puso de rodillas a Cristiano Ronaldo. A tres minutos del final, lanzó una hermosa volea y definió el triunfo de Guardiola y compañía.

Nuevo hat-trick, ahora con Neymar

Siete años después, Messi volvió a meter tres goles en un mismo partido ante el Real Madrid. Aquel domingo 23 de marzo de 2014, la estrella fue aún más decisiva, asistiendo a Iniesta y anotando el resto de goles de la victoria por 4-3, de nuevo en el Bernabéu. El Barça estuvo dos veces detrás del marcador, pero el argentino, con Neymar a su lado, brilló convirtiendo dos penales en la segunda parte y decidiendo el Clásico.

La celebración icónica

¿Cómo olvidar el 23 de abril de 2017, cuando Messi lideró al Barcelona en otra victoria en la capital de España, alcanzó los 500 goles en su carrera y se quitó la camiseta ante la multitud del Real Madrid para inmortalizar una celebración épica. La foto de abajo lo muestra. El as marcó dos goles en ese partido, que no fueron suficientes para darle el título de LaLiga al Barcelona.

Otro triunfo por 3-0 en el Bernabéu

También en 2017, otro clásico en el Bernabéu y otra excelente actuación del argentino. No es de extrañar: dos días antes de Navidad, el Barcelona ganó 3-0 al Real Madrid, con un gol de penalti de Messi, otro de Luis Suárez y un tercero de Aleix Vidal, tras una jugada individual del camiseta 10 que dejó a Marcelo por la izquierda.

Último choque contra CR7

El 6 de mayo de 2018, Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron por última vez en el clásico español. Cada uno dejó su huella en un partido que terminó 2-2, con goles también de Suárez y Gareth Bale. Casualmente, fue el último gol de Lionel contra el Real Madrid.

