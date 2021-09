La increíble historia de uno los mejores DT del mundo: Se retiró a los 20 años  y ahora con 34 triunfa en el banco de un grande de Europa

Julian Nagelsmann, se retiro joven por lesiones y hoy con solo 34 años es uno de los mejores entrenadores del mundo.

Por: Facundo Agudo 07 de Septiembre 2021 · 14:16 hs

El 23 de julio de 1987 nació en Landsberg am Lech, quien iba a ser el entrenador mas joven de la Bundesliga, Nagelsmann comenzó su carrera futbolística en el TSV 1869 Múnich II, hasta que después paso al Augsburgo II, una filial del reconocido Ausburg.

En esa filial, su DT fue otro de los que hoy triunfa en Europa, Thomas Tuchel, pero a Julian no le fue del todo bien en lo futbolistico, ya que las lesiones eran persistentes y sobre todo en su rodilla, lugar sensible para todo deportista, fue ahí cuando comenzó a mirar con cariño el trabajo de ojeador de futbolista, ya que su cuerpo, pese a su corta edad, le estaba pasando factura.

A los 20 años, tomo la dura decisión de dejar el futbol, debido a las lesiones, su juego de defensor central, era bueno y de no ser por las lesiones hubiese llegado a la Bundesliga, jugaba bien y resolvía de manera sencilla todas las situaciones que se le presentaban, siempre bien parado y sin ejercer la violencia.

Al poco tiempo de su retiro, Naglesmann, comenzó a entrenar las inferiores del Hoffenheim, desde ahí siempre fue a mas y quien iba a decir que años después se enfrentaría a uno de sus entrenadores en la semifinal de Champions League, Tuchel dirigiendo al Chelsea y Naglesmann, ya consolidado como Dt en el Lepizig.

Antes de llegar a la Bundesliga como entrenador. Dirigió el sub 16 y el sub 19, hasta que llegó al filial, el TSG 1899 Hoffenheim II. Su único título en ese equipo fue en el filial, cuando le ganó 5-0 la final al Hannover, y se consagró campeón de la Bundesliga sub 19 en la temporada 2013.

El 29 de octubre del 2015, llego el gran día y con solo 28 años, Julian Nagelsmann, fue anunciado como entrenador del primer equipo del Hoffenheim, y así se convirtió en el entrenador mas joven de la liga alemana y no solo eso, si no que en la ultima fecha salvo a su equipo del descenso. En la temporada 2016/17, logró un equipo invicto de 17 fechas, y salieron 4tos. Clasificaron a la fase previa de la UCL, y aunque quedaron eliminados, al año siguiente, el Hoffenheim salió 3ero en la Bundesliga y se metió directo a la Champions League. En la temporada 2018/2019, el equipo quedó noveno, y Nagelsmann abandonó el club. Firmó un contrato con el Leipzig, y en su primera temporada los dejó 3eros, clasificándolos a UCL.

En 2020, llegaron a la semifinal de la Champions, donde quedaron eliminados con el PSG de, casualidad, Thomas Tuchel. Pero hicieron historia, porque ya habían vencido al Tottenham y al Atlético de Madrid.

La carrera de Julian sigue en el Bayern Múnich, donde estará, según estipula su contrato, cinco años a partir del 1 de julio de 2021. Para esto, el club bávaro pagó 25 millones de euros al Leipzig, lo que convierte a Nagelsmann en el entrenador más caro de la historia del fútbol.