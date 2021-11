La irrespetuosa crítica del Bayern al PSG

El Bayern Múnich ha criticado de manera irrespetuosa al PSG y su forma de ver el fútbol

Por: Redacción Pasión Fútbol 12 de Noviembre 2021 · 14:39 hs

El modelo económico y deportivo que practica el París Saint-Germain y que los ha llevado uno de los equipos más competitivos del momento, no son los más queridos dentro de los grandes clubes de Europa.

Uli Hoeness, presidente de honor del equipo bávaro, ofreció unas declaraciones bastante pasadas de tono en contra del equipo francés y su modelo de trabajo para buscar su primera Champions League. "Su dinero de mierda no es suficiente, no tienen ni una UCL", comenzó a exponer el directivo.

"No sé si le gusta el fútbol, ¿La diferencia entre él y yo? trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponemos a su disposición y no necesito trabajar para eso. Cuando quiera un jugador encontrar a su emir", señaló Hoeness sobre la figura de Al-Khelaïfi.

Finalmente el también ex jugador del Bayern habló de sus enfrentamientos a nivel internacional: "Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser Nuestro objetivo. Y cuando les ganamos eso me hace muy feliz".