La magnífica sorpresa que recibió Cavani en su ciudad natal

La localidad de Salto, Uruguay, reconoció la trayectoria deportiva del futbolista

Por: Gerardo Romero 29 de Agosto 2021 · 10:22 hs

El delantero uruguayo del Manchester United, Edinson Cavani, recibió un emotivo homenaje en su ciudad natal, Salto, donde fue condecorado como una de las personalidades más importante que ha salido de dicha comunidad.

Lo que sucede es que el futbolista ya cuenta con su propia estrella en el 'Paseo de los salteños' y a pesar que no pudo estar en el evento por formar parte de la concentración del Manchester United, envió unas calurosas palabras por este reconocimiento a través de un video publicado en sus redes sociales.

"El motivo del video era para agradecerles por todo lo acontecido. Por el premio que recibió mi familia y que era para mí (…) Quiero agradecerles a todas las personas de Salto Shopping por esta iniciativa y a ustedes, a todos los salteños que han puesto un voto, que me han elegido para poder estar en ese paseo, para poner la estrella que han puesto. Me llena de felicidad y que la gente de mi lugar me quiera no tiene precio", expresó Cavani.

El delantero se ha consagrado como no de los máximos referentes del fútbol uruguayo durante los últimos años, teniendo una de sus mejores épocas con el París Saint Germain, aunque ahora busca nuevos títulos con el Manchester United.