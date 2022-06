La nueva pieza de Ancelotti ya habla como madridista

El defensor Antonio Rüdiger ofreció su primera entrevista tras firmar con el Real Madrid

Por: Alejandro Liporacci 10 de junio 2022 · 08:45 hs

El actual campeón de España y Europa ya comenzó a reforzarse de cara a la próxima temporada, y para ello, contrato al codiciado defensor alemán, Antonio Rüdiger, que quedó libre tras su paso por el conjunto del Chelsea, y ya ofreció su primera entrevista al medio español MARCA.

"Estoy muy orgulloso y en este momento aún no me doy cuenta de lo que significa todo esto, porque todavía no he estado en Madrid. Iré con toda mi familia en cuanto acabe esta concentración con Alemania y luego creo que me iré dando cuenta de verdad lo que significa este fichaje por el Real Madrid" expresó Rüdiger al Diario Marca de España.

"Creo que tanto en el fútbol como en la vida todos son capítulos y este es uno nuevo para mí. Obviamente, este nuevo capítulo es muy grande, es un gran paso para mí. Probablemente es el más grande toda mi carrera", comentó.

"La primera vez que escucho hablar del Madrid... imagina. Fue como, ¡wow! La primera vez que me contactan fue en septiembre u octubre, creo recordar. Un club como este no llama muchas veces y fue increíble", señaló.

"Sí, es presión, pero es la historia del Real Madrid. Están acostumbrados a ganar y la mentalidad es esa: ganar. Pero su mentalidad ganadora va con mi carácter", agregó el nuevo defensor merengue.