La nueva realidad de Lukaku en el Chelsea

El delantero del Chelsea podría ver como cambiará su suerte a peor en Stamford Bridge

Por: Alejandro Liporacci 02 de Enero 2022 · 16:07 hs

El delantero del Chelsea y la selección belga, Romelu Lukaku ha demostrado que es un 'killer' dentro del área contraria, pero fuera de ella ha visto como su mundo está patas arribas tras unas polémicas declaraciones que podrían hacer que su estancia en el Chelsea se vuelva tormentosa.

"No creo que nada de esto debería haber sucedido cómo sucedió. La forma en que salí del Inter y como me comuniqué con los fanáticos (...) Estoy molesto por eso porque no eres momento adecuado cuando me fui", señaló el atacante. "Siempre dije que me encantaba el Inter y que volvería a jugar, realmente espero hacerlo. Estoy enamorado de Italia", indicó Lukaku, ocasionando una conmoción por sus palabras.

Sus declaraciones con amor hacia su antigüo equipo no cayeron bien en el club londinense y así lo dejó claro Thomas Tuchel en la previa ante Liverpool: "Por esto no me gustó porque género fluido que no necesitamos y eso no ayuda. Tal vez eso no sea lo que quiso decir. Necesitamos un ambiente tranquilo y concentrado, y esto no ayuda".

¿Qué medidas tomó el Chelsea y Tuchel tras las palabras de Lukaku? El jugador no fue convocado para el encuentro ante los reds, y probablemente se mantenga en la banca próximamente a modo de castigo. Tiempos duros se aproximan para el belga en Stamford Bridge.