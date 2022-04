La nueva vida del ex futbolista Arjen Robben

El ex futbolista neerlandes vive ahora una nueva vida en el deporte

Por: Alejandro Liporacci 14 de Abril 2022 · 17:08 hs

El atacante ex de los Países Bajos y el Bayern Múnich alemán, Arjen Robben cumplirá en junio un año de su oficial retiro de las canchas luego de haber vuelto a sus orígenes con el Groningen a mediados del 2021.

Luego del retiro muchos futbolistas acostumbran a dedicarse a ser entrenadores o directivos de algún equipo por el cual hayan transcurrido, mientras que otros deciden alejarse de la actividad futbolística más no del deporte. Así vive ahora su vida el también ex jugador de otros grandes clubes como Chelsea o Real Madrid.

"Me di cuenta muy rápido de que realmente no era mi día. En un momento tuve que salir a caminar porque tenía calambres, y después tienes que empezar de nuevo. Tras 30 kilómetros, ya no se disfruta, es un infierno. Piensas que nunca volverás a hacer, pero ya que has empezado...pero sí, tal vez lo haremos una vez más", señaló el ex jugador.

El que fuera subcampeón del mundo en la edición de Sudáfrica 2010 no se ha alejado del deporte y recientemente completó su primera maratón con un excelente tiempo de 3 horas y 13 minutos culminando en la posición 1.369 en el evento realizado en la ciudad de Rotterdam.

El ex futbolista preparó el desafío junto al ex patinador de velocidad sobre hielo, Erben Wennemars, ganador de dos medallas olímpicas en los juegos de Turín 2006, y que desde 2010, se ha dedicado a correr este tipo de competencias.