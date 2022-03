La opinión de Klopp sobre la sanción al Chelsea que da la vuelta al mundo

El técnico del Liverpool dió una viral opinión sobre el Chelsea y la sanción en la Premier League

Por: Alejandro Liporacci 15 de Marzo 2022 · 16:56 hs

Las duras sanciones que le han impuesto al Chelsea FC como 'consecuencia' de los vínculos que tiene su dueño Roman Abramovich con el presidente ruso Vladimir Putin, estás viendo el tema del momento tanto en la Premier League como en el mundo del fútbol.

Una reciente entrevista al técnico alemán le cuestionaron sobre las sanciones que estaba recibiendo uno de sus grandes rivales, y el mismo no dudo en dar su particular opinión acerca de estos sucesos.

"No creo que sea justo preguntarme a mí, porque tú tienes mucho más tiempo en este país (le responde al periodista). Cuándo Roman Abramovich vino al Chelsea ¿A alguien le importó?, ¿A alguien le importó realmente cuando compraron a Newcastle?, ¿A los fanáticos realmente les importa?", indicó el alemán.

"Esa es la pregunta, creo que es obvio de dónde viene el dinero. Es decir, todos lo sabíamos pero la aceptabamos. En nuestra culpa, culpa de la sociedad. Lo aceptabamos. Y ahora pensamos: 'Oh no, no podemos aceptarlo más', así que lo castigamos. No es culpa del Chelsea en absoluto", agregó Klopp.