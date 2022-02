La pena de Rafael Dudamel tras el mal momento del Deportivo Cali

El técnico venezolano dió la cara tras el mal momento que atraviesa su Deportivo Cali

Por: Alejandro Liporacci 06 de Febrero 2022 · 15:34 hs

El Deportivo Cali no termina de despertar en su condición de campeón durante las primeras cinco jornadas del Torneo Apertura de la Liga Betplay, el verde cayó 1-0 en su visita a Envigado y sumó su cuarta derrota. Rafael Dudamel habló en rueda de prensa tras la derrota del Cali.

"Tengo una pena enorme con la gente que vino a ver al campeón, no hemos dado un buen espectáculo para nuestra gente, para el público y la verdad, que yo no encuentro cosas buenas (hoy) sabiendo el potencial que tiene nuestro plantel (...) Me voy muy apenado y triste porque estuvimos muy lejos de nuestra capacidad", indicó el técnico venezolano.

"Todo repercute en el juego, pero es que este mismo equipo le ganó hace tres días a Pereira,yo no voy a entender nunca, porque en 72 horas se puede cambiar tanto, cuando tienes que salir a jugar, trabajar y competir (...) Claro que los cambios repercuten pero para mí no es excusa", señaló Dudamel sobre el cambio entre el triunfo ante Deportivo Pereira y la derrota ante Envigado.

“Tenemos muchas responsabilidades por delante y la verdad tengo una pena enorme, porque hoy mi equipo lo desconozco y tenemos muchas cosas para conversar, trabajar y bueno, en 4 días tendremos el primer partido de la Superliga y solamente ganando, será la manera de poder animarnos”, comentó el técnico sobre lo que se le viene al Deportivo Cali.