La pesadilla que vive el Tuca Ferretti

El entrenador de FC Juárez desciende por primera vez en su carrera, en estos malos momentos confirmó que es donde más está aprendiendo.

Por: Mauro Palacios 23 de Abril 2022 · 10:49 hs

El técnico del FC Juárez, Ricardo Ferretti aceptó que la pasa mal y que esta nueva etapa vino con mucha enseñanza para su persona, algo inédito en su carrera.

"Hay muchas cosas que reconozco que tengo que mejorar, yo siempre digo que uno cuando habla o cuando quiere hacer una crítica no tiene un espejo. Porque primero deberías de verte en ti mismo para después pensar en criticar a alguien. En estos dos torneos hay muchas cosas que he aprendido y tengo que modificar. Tal vez la plática viene por los malos resultados, la decepción es grande, la preocupación es muy grande y la desconfianza es muy grande, te empiezas a sentir chiquito, pero no creo que es por ahí”.

“Hay muchas cosas que he aprendido en estos dos torneos, lástima que haya sido a base de derrotas, porque cuando se gana uno de debe de buscar el mejorar para que así puedas propiciar lo que aprendes, es parte de la vida. Nunca me había tocado una situación como esta, siempre hay una primera vez y la tengo que tomar como cuando las cosas me salieron adecuadamente, entonces no tengo arrepentimiento, al contrario, tengo agradecimiento a la directiva, jugadores y afición".

“Decepcionado y la verdad mal, era un compromiso que teníamos, desde que llegué pensaba que la gente pensaba en títulos y yo lo dije, uno viene aquí a trabajar y a buscar resolver este problema que no lo pudimos hacer”, añadió.

Sabe que con el cociente en ceros, Juárez jugará más suelto, cerrarán el Clausura 2022 ante el Querétaro como visitante y refelxionó. “Todavía falta un partido, espero que sea la última porque cuando gano no hablo”.