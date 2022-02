La polémica canción de los hinchas de West Ham para Zouma

Los fanáticos del equipo inglés, inventaron un cántico para el defensor francés, que apareció pateando a su gato en un video.

Por: Mauro Palacios 14 de Febrero 2022 · 13:43 hs

La polémica por Kurt Zouma ya tiene un nuevo capítulo. Es que los aficionados del West Ham, equipo del defensor francés, tomaron como tema el horrible video en el que se veía al jugador pateando y maltratando a su gato y decidieron crearle una canción.

Los pubs de Londres, usualmente llenos de aficionados que van a alentar a su equipo y siempre con una cerveza en la mano, desplegaron un polémico show con una insólita canción para el central y hasta hubo globos de gatos que los fanáticos patearon y lanzaron al aire.

En varios videos publicados en las redes, los hinchas se tomaron a chiste el maltrato animal del futbolista y cantaron alegres. La letra en inglés es: "Kurt Zouma is magic, he wears the magic hat and if you throw a cat at him he'll kick the fucker back. He kicks it to the left, he kicks it to the right, and when we win Europa League we'll sing this song all night".

Kurt Zouma es mágico

Usa un sombrero mágico

Y si le tirás un gato te va a patear al maldito de vuelta

Lo patea a la izquierda, lo patea a la derecha

Y cuando ganemos la Europa League

Vamos a cantar esta canción toda la noche

"Estaba enfermo antes del partido, pero quería jugar y nosotros también queríamos que jugara. Ya en la cancha sintió que no era posible", explicó el técnico del West Ham, David Moyes, después del empate 2 a 2 en el King Power Stadium.

"Obviamente se equivocó, pero hay muchos jugadores o entrenadores que cometieron errores y luego esperamos perdón y que la gente acepte el hecho de que se equivocó y se disculpó". El club condenó las acciones de Zouma y lo multó con 300.000 euros (343.000 dólares), pero decidió no apartarlo del equipo.