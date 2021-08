La preocupación de Tuchel de cara a la Supercopa de Europa

El técnico del Chelsea prevé que será un partido complicado por el rendimiento de sus jugadores

Por: Gerardo Romero 10 de Agosto 2021 · 23:39 hs

El director técnico del Chelsea inglés, Tomas Tuchel, despertó preocupación entre los fanáticos del equipo de la Premier League durante la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa, duelo en el que se enfrentarán al Villarreal de España.

El estratega enfatizó que la mayoría de los internacionales de su plantilla, que han participado este verano con sus selecciones, no se encuentran en condiciones físicas para poder disputar el partido por completo, por lo que tendrá que analizar una estrategia eficaz para poder obtener la victoria.

"De los internacionales podrían jugar algunos aunque no creo que puedan hacerlo los 90 minutos, no tienen ritmo. Jugar una final europea con tan solo ocho días de entrenamiento es demasiado pronto para ellos, hay que buscar un balance y los que llevan más minutos de pretemporada merecen empezar y luego podemos hacer cinco cambios aunque no me gusta pensar antes en esto", expresó el técnico.

"Algunos jugadores podrían empezar pero hay que ver quien podría tener más influencia desde el banquillo. Es una final y no se trata de repartir minutos, ya que se trata del primer título en juego de la temporada", recalcó Tuchel.

Para finalizar, el técnico resaltó que tras su llegada al Chelsea tuvo que enfrentar una temporada bastante complicada, especialmente por las complicaciones causadas por la covid-19, aunque espera que la situación mejores para este año.

"Mañana llegamos a la final con un equipo con jugadores que pueden jugar 45 minutos y otros que han hecho toda la pretemporada y han disputado cuatro partidos. Es un grupo muy distinto en los físico. Fue un reto esta pretemporada con el coronavirus y sin ninguna pausa por la Eurocopa y la Copa América, por lo que ha sido difícil", enfatizó.