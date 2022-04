La preocupante transformación física de Wesley Sneijder

El jugador neerlandés dejo el fútbol en 2019 y ahora volvió en un partido benéfico por la guerra de Ucrania, con un impresionante cambio físico.

Por: Facundo Agudo 08 de Abril 2022 · 13:39 hs

Wesley Sneijder, dejó el fútbol allá por 2019 y ahora se volvió a mostrar en un partido a beneficio con rotundo cambio físico. El jugador supo brillar en equipos como Ajax, Real Madrid e Inter, donde fue ídolo y campeón de todo en 2010.

Ahora con 37 años, volvió a las canchas y su figura está lejos de parecerse a la de su etapa como futbolista profesional. El jueves se disputó un partido a beneficio para recaudar fondos para las victimas por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, Sneijder dijo presente y su cambio físico se hizo viral rápidamente.

El increíble cambio de Sneijder

Hace unos años el jugador escribió un libro donde conto sus vivencias "Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención, pero allí las cosas salieron mal. No había drogas, pero sí alcohol".

"Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros", detalló quien vistió la camiseta merengue entre 2007 y 2009. Además, reveló: "Después de mi divorcio, me quedé solo y vi muy poco a mi hijo. Tampoco me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo".