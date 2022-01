La renovación del Salah no depende del jugador ¿Qué hará el Liverpool?

Salah se encuentra en plenas negociaciones para renovar su contrato con el Liverpool. El jugador quiere quedarse, pero la ultima palabra la tiene el Liverpool.

Por: Facundo Agudo 11 de Enero 2022 · 14:48 hs

Salah quiere continuar su carrera en el Liverpool y desde el club quiere que se quede, pero las cifras que pide el egipcio parecen no contentar a los directivos de los Reds.

Por este motivo Salah hablo en una entrevista con GQ y aclaro todo, dejando todo en manos del Liverpool.

“Me quiero quedar, pero no está en mis manos. Está en las suyas. Saben que es lo que quiero y no estoy pidiendo ninguna locura. La cosa es cuando pides algo y ellos te demuestran que pueden dártelo porque aprecian lo que has hecho por el club. Llevo ya cinco años aquí. Conozco muy bien el club. Amo a los fans y ellos a mí. Pero con la administración, ellos saben la situación y está en sus manos”

Tras esta declaración publica del jugador, donde dejo en evidencia a los directos del Liverpool, no les va a quedar otra que aceptar las pretensiones del delantero, ya que de otra manera se quedaría sin el mejor jugador del plantel y unos de los mejores en la actualidad.