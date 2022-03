La salúd lo deja afuera al Tata Martino

Por temas personales, a esta hora, Gerardo Martino está fuera del viaje a Honduras, donde México podría definir su estadía en Qatar.

Por: Mauro Palacios 25 de Marzo 2022 · 10:37 hs

Si bien todavía la Selección de México no puede estar armando las valijas, se encuentra a un paso de poder cerrar su ingreso a Qatar 2022.

Restando dos fechas, puede pasar cualquier cosa. Encima, Gerardo Martino está en duda para viajar a Honduras para el próximo partido.

La selección que comanda el argentino, necesitará ganar el domingo y esperar otros resultados para ver si consiguen los boletos para la cita mundialista una jornada ante del cierre.

El Tri deberá preparar su visita a Honduras, pero parece que tendrá una baja sensible, y sería la de Gerardo Martino. "Todavía no es algo que puedo confirmar, no hay nada que pueda decir".

Según algunos medios mexicanos, el motivo de la ausencia del Tata estaría ligado a un problema personal, una vez más en el ojo derecho.

En septiembre de 2021 se dio una situación parecida. Trás derrotar a Jamaica, el Tata avisó que no podía presentarse para el próximo partido ante Costa Rica, porque debía realizarse una intervención quirúrgica, tuvo que operarse por una desprendimiento de retina en el ojo derecho y su lugar lo ocupó Jorge Theiler.