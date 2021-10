La selección argentina pierde a un importante jugador por lesión

Uno de los jugadores titulares de la selección argentina será baja por una lesión muscular y estará un mes fuera de las canchas.

Por: Facundo Agudo 18 de Octubre 2021 · 15:16 hs

El PSG informo que Leandro Paredes, estará un mes fuera de las canchas por una lesión muscular y se encienden todas las alarmas en Paris y en la argentina. Debido a esta lesión muscular, Paredes se perderá los compromisos ante Uruguay y Brasil por la fecha FIFA de noviembre.

El centrocampista argentino, también se perderá el duelo de Champions, donde su equipo, el PSG enfrentará al Leipzig. Según el equipo de Paris, Leandro Paredes no volvió al 100% en su forma física tras la triple fecha de eliminatorias, donde jugo los tres partidos de titular.

El volante es una pieza clave para el armado del equipo de Lionel Scaloni, cosa que en PSG no es así, en el equipo de Pochettino, alterna con Marco Verrati. Con la Selección jugó los 90' en el empate vs. Paraguay en Asunción, luego sumó otros 75' vs. Uruguay y 73' vs. Perú, ambos en el Monumental. Y todo eso fue en una semana: jueves-domingo-jueves.