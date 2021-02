La selección de Francia le abre las puertas a Zidane con estas declaraciones de su presidente

Zidane tuvo ya un fuerte acercamiento con la Federación Francesa de Fútbol para dirigir a la selección, pero debido al buen desempeño de la Francia en el mundial de Rusia 2018, no se concretó. Ahora parece que el destino vuelve a jugar a favor de que se pueda abrir la puerta de la selección a Zizou.

Por: Xavier Mejía 13 de Febrero 2021 · 17:26 hs

Zinedine Zidane es un gran técnico y de eso no hay duda. Como jugador ganó todo lo que se podía ganar incluyendo el mundial de la FIFA con su selección, y como entrenador sus premios no con nada despreciable.

Zidane tiene las puertas abiertas en la FFF

Como técnico con el Real Madrid suma 3 tres Champions League, dos Supercopas de Europa, dos mundial de clubes de la FIFA, y en España dos Ligas y dos Supercopas, nada mal en seis años en los que ha estado sentado frente al blanquillo blanco.

En varias oportunidades se han vinculado su nombre con el de la Selección de Francia, la última vez fue en el 2018 cuando se pudo haber llegado a un acuerdo, pero el buen desempeño de la selección en el Mundial de Rusia hizo que esto no fue posible.

Pero todo apunta a que Zidane más temprano que tarde terminar dirigiendo la selección francesa, esto debido a las declaraciones del presidentede laFederación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët. En una entrevista a RTL Le Graët habló sobre Zidane y su futuro en la selección, quien es el principal candidato a ocupar el puesto que tiene Didier Deschamps.

"Si Didier lo deja y estoy todavía aquí, la primera persona a la que vería sería a Zidane. Tengo muy buena relación con él, al menos en lo personal. La clave está en Didier" declaró Noël Le Graët sobre Zidane.

Hay que resaltar que Didier Deschamps tiene contrato con la selección hasta el verano de 2022, es decir hasta que termine el mundial de Qatar. La situación contractual de Zidane en el Real Madrid es similar, tiene contrato hasta el verano de 2022, pero los pobres resultados y las inconsistencias del equipo son un claro reflejo que pudiera salir antes del equipo.

Zidane pudiera ser el reemplazo de Didier Deschamps en la selección de Francia

En la previa del encuentro frente al Valencia por la vigesimotercera jornada Zidane fue cuestionado por la delaciones del realizadas NoëlLe Graët y su vinculación con la selección de Francia, a lo que el Zizou dijó:

“Mi mente está en el Real Madrid. Es algo que me gusta, me apasiona. Lo que pase en el futuro no se sabe. Mi relación con Le Graët es buena. Nos conocemos desde el 98 y la selección puede ser un objetivo un día. Lo dije hace 10 años cuando empecé a entrenar. Hoy estoy aquí y es mi deber pensar únicamente en lo que hago en el Madrid", finalizó.