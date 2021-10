La solución de Pedri para entregar el Balón de Oro

A pesar de ser candidato a ganar el premio, Pedri consiguió una "solución" para la entrega del próximo Balón de Oro.

Este viernes el FC Barcelona hizo oficial la renovación de Pedri, la joya de 18 años que se ha vuelto indispensable para la dinámica del club catalán y de la Selección Española. El mediocampista amplío su vínculo hasta 2026.

A su corta edad, Pedri ha cosechado récord de partidos disputados de manera consecutiva y ya puede presumir de jugar no sólo las competencias oficiales del Barça sino también los Juegos Olímpicos de Tokyo con quien destacó hasta la final de torneo.

Y si le faltaba algo por coleccionar a Pedri lo nominaron no sólo al Golden Boy sino también al Balón de Oro, aunque este último no le haría mayor ilusión ante la competencia que tiene en las votaciones del mismo, pero habría dado su solución para el ganador del premio.

Para Pedri el ganador del Balón de Oro no debería ser otro que su ex compañero Lionel Messi: "Le daría el Balón de Oro a Messi, por ser el mejor y por todo lo que me ha ayudado aquí", insistió el canario durante el acto de su renovación.