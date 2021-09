La solución gastronómica para que James vuelva a la Selección Colombia

Le ofrecen una solución gastronómica a James Rodríguez para convencer a Reinaldo Rueda de que lo deje volver a la Selección Colombia.

Por: Redacción Pasión Fútbol 26 de Septiembre 2021 · 20:55 hs

A pocos días de regreso de las Eliminatorias Sudamericanas, muchos especula si el técnico colombiano Reinaldo Rueda volver a llamar al mediocampista James Rodríguez a una nueva convocatoria de la Selección Colombia.

El nuevo jugador del Al-Rayyan de Qatar es una de las principales peticiones para el técnico aunque aún no se han dado indicios de que Rueda vaya a acabar con la agonía del '10'.

Sin embargo en medio de la búsqueda de "soluciones" para que sea llamado, un periodista colombiano ha decidido ofrecerle a James una solución gastronómica: Muchas veces ocurre que la gente no es consciente de que le faltan ahorros. Yo creo que James hoy por hoy es consciente de eso. Debe ser muy consciente de que no tiene ahorros hoy en la Selección. En ese sentido, James debe ser muy consciente de que no tiene ahorros, que le toca llegar con un pollo asado a la Selección”

El tema se presta para el lado humorístico de la situación, pero sólo en par de días u horas se sabrá si Reinaldo Rueda contará en la próxima triple fecha FIFA con la figura cafetera.