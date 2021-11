La sorpresiva crítica a la FIFA: "La elección de Qatar para el Mundial fue un gran error"

La FIFA y Gianni Infantino recibieron una sorpresiva crítica ante la elección de Qatar como sede del próximo mundial

Por: Redacción Pasión Fútbol 21 de Noviembre 2021 · 21:28 hs

Con el Mundial de Qatar estando a la vuelta de la esquina, la aprobación sigue sin ser unanime ante la realización del certamen en tierras árabes. Ahora a la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, le han llegado unas sorpresivas críticas de un viejo conocido: el ex presidente Joseph Blatter.

El ex mandatario del máximo organismo del fútbol concedió una entrevista a medios franceses, y en ella manifestó su opinión acerca del próximo mundial. "Estaba decepcionado por la victoria de Qatar", arrancó Blatter su alocución, además de asegurar que el ex presidente francés Nicolás Sarkozy tuvo que ver con la decisión de la sede mundialista.

Blatter admitió que con el Mundial qatarí pesaban interrogantes como el tamaño del país o las fechas en las que debía jugarse por las altas temperaturas del verano. "Pensaba que tanto peligro no haría peligrar nuestro acuerdo de principio para atribuir los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Estados Unidos", señaló Blatter.

"Sin la intervención de Sarkozy sobre Platini, Qatar no habría tenido nunca el mundial. Es la primera vez que una intervención política cambia una gran decisión del fútbol", señaló el ex presidente FIFA ante la intervención del ex mandatario francés.