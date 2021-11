La terrible crisis que atraviesa Cruzeiro

Brasil se sorprende al ver como Cruzeiro busca soluciones para salirse de la peor crisis de su historia

Por: Redacción Pasión Fútbol 07 de Noviembre 2021 · 15:19 hs

Uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño, el Cruzeiro, atraviesa una grave situación desde hace un par de temporadas que lo han llevado a sufrir hoy la peor de su crisis económica y deportiva.

Actualmente el equipo de Belo Horizonte se encuentra en la Serie B del campeonato brasileño, en su lucha deportiva para no descender a la categoría C; pero a la par Los Celestes enfrentan una deuda de 173 millones de dólares cuando los ingresos en el club no superan los 150 millones.

Para contrarrestar está terrible situación económica, la directiva del Cruzeiro convertirá la estructura económica del club a la de un "Club Empresa", viéndose obligado a vender el 49% de sus acciones para mejorar las cuentas de la institución.

"Tan pronto como terminemos las competiciones que estamos jugando, transferiremos los activos del fútbol a la SAF (Sociedad Anónima de Fútbol), y luego esperamos cerrar con un socio (...) Nuestro plan de negocio ya se envió a los interesados pero aún no hay propuestas, seguimos en fase de coqueteo", señaló en una entrevista Paulo Assis, director general del equipo.