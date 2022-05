Lali Espósito generó el suspiro de los aficionados de River Plate

La reconocida cantante y actriz argentina presentó los Premios Platinos en Madrid y llamó la atención de todos por una particular frase.

Por: Mauro Palacios 02 de Mayo 2022 · 10:17 hs

En el marco de la entrega de los premios Platino 2022 en reconocimiento al cine iberoamericano, quien no pasó desapercibida para los futboleros fue Lali Espósito.

La cantante y actriz argentina fue la presentadora y en medio de un diálogo con su co-conductor, realizó un comentario muy especial que volvió locos a los fanáticos de River Plate.

"No sabía yo que eras tan futbolera", le dijo Miguel Ángel Muñoz en medio del escenario. Lali sacó pecho de su gusto por el fútbol y resaltó, "Sí, soy gallina, soy de River. ¡Vamos!". Su compañero no pudo evitar reír ante la picardía mostrada en su respuesta.

No es la primera vez que la actriz y cantante se relaciona con el fútbol en alguna declaración. Hace unos meses, cuando fue de invitada a un programa español, reveló una situación en Instagram que tuvo como protagonista a Lionel Messi.

"Entonces subo una cosa graciosa de mi vida y de pronto veo que lo vio Leo Messi. Me dio cosa que lo viera porque no iba en pedo pero parece que voy en pedo todo el rato", confesó Lali Espósito entre risas. Y aprovechó para enviarle un mensaje públicamente al jugador del PSG: "Leo, te juro que yo no soy así todo el rato. Te quiero. Si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir", cerró la fanática de River Plate.