Las altas cifras del fichaje de Jules Koundé dentro del FC Barcelona

El equipo culé presentó al defensor francés Jules Koundé como su nuevo fichaje durante este lunes

Por: Alejandro Liporacci 01 de agosto 2022 · 22:44 hs

Llegó el primero de agosto para el FC Barcelona y sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, fue presentado el nuevo refuerzo del combinado azulgrana de cara a la próxima temporada: el defensor francés Jules Koundé.

El ya ex defensor del Sevilla se convirtió en el quinto fichaje del conjunto culé, luego de haber llegado antes al club los jugadores Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha y Robert Lewandowski.

Koundé estuvo a un paso del Chelsea, y terminó en el Camp Nou

Durante su presentación como nuevo jugador azulgrana, el francés Koundé reveló que pudo haberse convertido en jugador del Chelsea FC, y que se terminó uniendo al elenco azulgrana.

"Sí, me quiso el Chelsea, pero elegí el Barça porque yo quería llegar aquí. No fue un esfuerzo para mí (...) Fueron conversaciones muy fluidas. Xavi me hizo sentir cariño, quería que viniera aquí. Me pidió que hiciera lo de Sevilla, ser agresivo, sacar el balón de atrás y compromiso con un club muy grande y exigente como el Barça", expresó durante su presentación.

Las cifras de Koundé con el FC Barcelona

El jugador francés número 26 de la historia en vestir la camiseta azulgrana, percibirá en su primera temporada como jugador del FC Barcelona, una cifra alrededor de los 9 millones de euros, y partir de su segundo año (y cumpliendo con los objetivos), Koundé ascendería a un salario de 12 millones de euros.