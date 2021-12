Las bombas de Angelici contra Riquelme en Boca Juniors

El expresidente de Boca Juniors dialogó con Presión Alta y se refirió a la actual gestión a cargo de Ameal y Riquelme, además de anticipar sus deseos para retomar el control del club en 2023.

Por: Mauro Palacios 23 de Diciembre 2021 · 10:06 hs

El expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici dialogó con Presión Alta y tuvo fuertes palabras respecto de la actual conducción del club, hoy a cargo de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme: "En Boca hay grieta y eso le hace mal a todos los boquenses".

"Así como en el país, hay una grieta en Boca que nos hace daño a todos los boquenses. Quizás no habremos estado a la altura los dirigentes, pero yo el día que ganó Ameal lo llamé y no me atendió. Son decisiones personales. Respeto la voluntad del socio y tenemos que ser una oposición responsable", expresó el dirigente político en diálogo con TyC Sports.

Asimismo, al ahondar sobre la actual conducción del club Xeneize, Angelici aseguró que será el socio quien deba evaluar la gestión: "No soy yo quien lo tenga que evaluar, lo tiene que evaluar el socio en 2023. Dejamos un plantel competitivo, trabajamos en las Inferiores y me alegra verlos en Primera. Tendrá que evaluar el socio", explicó.

"No se trata de ganarle a Riquelme, se trata de armar una buena propuesta, una buena lista y llevar buenos candidatos. Todo va a pasar por la propuesta que les hagamos a los socios. Hoy a mí esa parte no me preocupa, me preocupa que al club le vaya bien. El club ha ganado y están todos peleados entre sí, renunció el vicepresidente y eso no le hace bien".

Sobre la figura de Riquelme, Angelici fue tajante y apuntó contra su supuesta inexperiencia para estar al frente de una institución como Boca Juniors. "Ser el mayor ídolo del club no te habilita a administrarlo, te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente".

Al respecto, Daniel Angelici señaló que mantiene una amistad con Carlos Tévez y cree que tiene que hacer lo que lo haga feliz.

"Soy amigo de Carlos, más allá de la política de Boca. Se habrá ido de Boca porque lo habrá sentido así. Es un jugador que no le tiene que demostrar nada a nadie. Carlos tiene que hacer lo que lo haga feliz. Si quiere jugar, voy a estar de acuerdo; si se siente dirigente o director deportivo, estoy de acuerdo. Pero para todo se tiene que preparar".

"Nos hubiera gustado estar en la gestión cuando Diego fue por última vez a La Bombonera y hacerle el homenaje que merecía en vida. La institución no estuvo a la altura por lo que fue Diego, lo que representaba para el fútbol argentino y lo que sentía por Boca. Nos dejó muy triste la imagen, que excompañeros fueron a darle una plaqueta y el club no los recibió".