Las claves de Diego Cocca para lograr el Bicampeonato

El entrenador argentino está a solo un paso junto con sus jugadores, de lograr el bicampeonato con la institución, luego del triunfo frente a Pachuca en Estadio Jalisco.

Por: Mauro Palacios 27 de mayo 2022 · 10:11 hs

Por la primera final del Clausura 2022 de la Liga MX, Atlas dio el golpe al vencer por 2-0 a Pachuca en el Estadio Jalisco, gracias a los goles de Luis Reyes y Julian Quiñones.

En el Estadio Jalisco se volvió a escuchar el típico cántico homenajeando al entrenador, “que de la mano, de Diego Cocca…”, luego de una victoria que puede desencadenar en algo histórico.

El entrenador argentino se mostró muy tranquilo en conferencia de prensa, a continuación, sus frases principales.

“En principio, hoy había que ganar. Lo importante era ganar, por la mínima o por 2-0, pero había que ganar”.

“Ahora hay que ser inteligentes y no creer que la Serie está definida, la presión la tienen ellos, van a tener que venir a atacar ellos, van a tener que revertir un resultado ellos y seguramente van a tener que jugar con mucha gente en ataque y regalar espacios”

“Lo que más me gustó del equipo fue la actitud, sin duda que no bajó nunca los brazos...sabíamos que sería un partido durísimo, así fue, bien jugado por el Pachuca, muy competitivo y los detalles marcarían la diferencia, que gracias a Dios nos tocó, pudo pasar cualquier resultado, el Pachuca tuvo opciones, pero tenemos un portero que saca situaciones de gol, una defensa durísima y delanteros que no dejan de buscar el arco rival”.