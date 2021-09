Las emotivas palabras de Hazard tras la victoria de Bélgica

El delantero del Real Madrid aseguró que fue una “noche perfecta”

Por: Gerardo Romero 05 de Septiembre 2021 · 21:46 hs

El delantero de la selección de Bélgica, Eden Hazard, catalogó como una “oche perfecta” la victoria que logró su equipo contra el combinado nacional de República Checa 3-0, en la que el capitán volvió a marcar luego de 22 meses sin poder batir las redes en dos temporadas afectado por las lesiones.

"Hay bastantes cosas buenas: que Romelu (Lukaku) ha vuelto a marcar, que Thibaut (Courtois) ha vuelto a hacer un gran partido, que yo he marcado, hacía bastante tiempo", dijo Hazard durante una entrevista para la cadena RTBF.

El también delantero del Real Madrid, que hizo el segundo tanto en un partido que acerca a Bélgica al Mundial de Catar 2022, no marcaba con Bélgica desde noviembre de 2019, una racha bastante negativa para uno de sus mejores internacionales.

"Desde hace un tiempo me ha costado encadenar partidos. Ahora espero que vaya bien. Y sé que si encadeno sé que voy a estar bien. Es cuestión de jugar y de que el cuerpo me acompañe", agregó el ariete que no podía aguantar su felicidad.

Hazard festejó que la selección de Bélgica haya ganado sus dos primeros partidos tras la eliminatoria que sufrieron en la pasada edición de la Eurocopa en cuartos de final ante la delegación de Italia.

"En la Euro vivimos una desilusión (...). Con esto intentamos mirar al futuro (…) Creo que en lo colectivo aún podemos hacerlo mejor, aún concedemos ocasiones. Pero creo que está bien, continuamos, conseguimos tres puntos contra un buen equipo como Chequia, vamos a continuar así", concluyó.