Las emotivas palabras de Nicolás Larcamón sobre el liderado de Puebla

El estratega se mostró emocionado por este logro en el arranque del Clausura 2022

Por: Gerardo Romero 30 de Enero 2022 · 19:03 hs

El director técnico de Puebla, Nicolás Larcamón, no pudo esconder su alegría por el liderato que posee su equipo en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, luego de vencer 3-1 a Tijuana en la Jornada 4, logrando superar a La Máquina de Cruz Azul y a los Rojinegros del Atlas por la diferencia de goles, ya que estos dos equipo también suman siete puntos cada uno.

A pesar de este hecho, el estratega detalló que todavía es demasiado temprano para hacer celebraciones, aunque destacó que esta posición resulta bastante satisfactoria para su equipo.

"No sé si sorprende, el primer semestre logramos la tercera posición después de transcurridas 17 fechas, que creo que es algo más difícil, que personalmente me enorgulleció muchísimo. La realidad que es muy lindo vernos en el tope de la tabla aunque en igualdad de puntos", destacó el entrenador.

"Es una sensación linda, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es muy relativo, es una tercera fecha y restan 14 juegos por delante. Va a ser un recorrido muy exigente", abundó Larcamón.

Además de esto, el director técnico sostuvo que la última semana fue un poco dura para poder trabajar, ya que no había certeza de cuándo podrían desarrollar el partido, algo que no podía ir más allá de esta semana para no complicar los ya apretados calendarios.