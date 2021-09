Las fuertes declaraciones de Agüero sobre Messi

Agüero es uno de los íntimos amigos de Messi y ha dejado una declaraciones fuertes sobre su amigo Lionel Messi.

Por: Facundo Agudo 12 de Septiembre 2021 · 13:12 hs

Agüero llego al Barcelona para compartir equipo con su amigo Messi, pero el destino saco a Messi del Barcelona y paso ser jugador del PSG. Ahora el Kun Agüero, ha dejado una declaración, sobre el futuro de Messi.

“Cuando negocié con el club, hablé con Leo. Me dijo que no todo estaba arreglado. Cuando firmé, todavía no había firmado su nuevo contrato. Luego fuimos a la Copa América. Cuando me enteré de su salida del Barça, me quedé en shock. Recientemente hablé con él. Volverá a vivir a Barcelona en unos años. Espero que tenga éxito en el PSG”, dijo Agüero.

De hecho, inicialmente se suponía que Messi completaría una prórroga de dos años con el Barça, pero ante la grave crisis financiera a la que se enfrentó el club catalán, finalmente se fue al PSG y se perdió la chance de compartir equipo con el Kun Agüero.