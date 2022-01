Las palabras de Benedetto en su regreso a Boca

Darío Benedetto volvió al Boca Juniors de sus amores y no ocultó su alegría durante sus primera palabras de regreso

Por: Alejandro Liporacci 22 de Enero 2022 · 14:42 hs

Luego de vestir las camisetas del Olympique de Marsella en Francia y el Elche de España, el camino del atacante Darío Benedetto volvió a cruzarse con el camino de Boca Juniors, y el atacante argentino arregló su vínculo con el club francés y concretó su regreso a La Bombonera. Al dar sus primeras palabras como nuevo jugador del xeneize, el ariete no ocultó su alegría por volver al club de sus amores.

"Cuando Darío Benedetto dijo que quería volver aunque sea como hincha, empezó la idea de volver. Está acá con su familia y sus hijos, estamos contentos que esté acá. Es un día de tremenda alegría para la familia boquense", señaló el presidente del club, Jorge Ameal, durante la presentación oficial del jugador.

"Sabemos bien los objetivos que tenemos, principalmente la #Libertadores y estoy dispuesto a aceptar toda responsabilidad. Quiero disfrutar el momento y volver a vestir esta camiseta. Quiero adaptarme al DT, su idea, a mis compañeros, feliz", destacó Benedetto durante sus primeras palabras como nuevo jugador del equipo xeneize.

El nuevo '9' de Boca, Recibí explicó cómo se dió su regreso al club: "Recibí un llamado de Román el año pasado donde me preguntaba qué tenía pensado hacer cuando el OM quería darme a préstamo. Tenía la posibilidad de ir a La Liga y quería probar eso. Cuando no tuve los minutos que necesitaba, agarré el tel y hablé con Román. No dudamos". Ahora le tocará al atacante volver a demostrar todo el talento goleador que ya mostró en su etapa anterior.