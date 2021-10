Las palabras de Lionel Scaloni tras el empate con Paraguay

En el post partido entre la selección argentina y Paraguay, el DT Lionel Scaloni brindo una conferencia de prensa, donde dejo sus sensaciones sobre el partido.

Por: Facundo Agudo 08 de Octubre 2021 · 13:24 hs

“Creo que la sensación es buena y eso nos deja tranquilos. Nos faltó hacer el gol, especialmente en las jugadas que fueron muy claras. Lo importante es que el equipo nunca bajó los brazos y siempre siguió intentando”, fueron sus primeras palabras tras el empate en cero ante el conjunto paraguayo.

También hablo sobre el funcionamiento y la incomodidad que representan enfrentar a un rival difícil como Paraguay y más en su tierra “Paraguay es incómodo para todos, no solo para Argentina. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Tenemos que jugar cada dos días y es importante que todos los jugadores estén frescos y cada uno que entre pueda aportar. Nosotros sabíamos cómo jugaba Paraguay, siempre presionando. Creo que el equipo salió de esa presión y generó situaciones claras de gol”.

Para cerra la rueda de prensa, hablo sobre la salida obligada del Huevo Acuña y sobre el juego que desplegaron sus dirigidos, “Buscamos con muchos pases, creamos muchas situaciones. Después buscamos más velocidad porque el partido estaba muy abierto. En el fútbol a veces sos superior y el resultado no te acompaña. Esperemos que lo de Acuña no sea nada, tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo. Tenemos que gestionar los minutos de los jugadores”