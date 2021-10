Las terribles palabras de Ancelotti tras la caída ante Espanyol

El Real Madrid cayó este domingo ante el Espanyol, y Carlo Ancelotti no dudó en enviar un contundente mensaje a los suyos en rueda de prensa.

Luego de la derrota en Champions League ante el Sheriff,el conjunto merengue visitó Barcelona para enfrentar a un Espanyol que alargó su mal momento deportivo.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron un terrible encuentro en defensa y la creación de juego, algo que aprovechó efectivamente el equipo 'periquito' con los goles de Raúl De Tomás y de Aleix Vidal.

El conjunto merengue descontó con Benzema, y vio cómo le anularon goles al francés y a Eden Hazard, ambos por fuera de juego. Al final una derrota 2-1 para el líder del campeonato y dejando tocado al elenco blanco.

"Estoy de acuerdo, hemos jugado mal. No hay mucho que decir. Empezamos con una idea, luego del gol encajado no fuimos capaces de mantener la calma. Hemos tenido confusión. No estábamos bien posicionados. Tengo que ser honesto, ha sido el peor partido", resaltó el técnico italiano durante rueda de prensa.