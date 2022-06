Lautaro Martínez tiene su futuro definido

El delantero del seleccionado argentino ha definido su futuro como profesional, solo restan ultimar algunos detalles.

Por: Facundo Agudo 03 de junio 2022 · 10:46 hs

Lautaro Martínez fue el argentino que mejor temporada hizo en Europa, el delantero fue crucial en la ofensiva del Inter anotando 25 goles en 44 partidos, pero aun así no han podido quedarse con el trofeo de la Serie A, lo que generó rumores sobre el futuro del delantero argentino.

Tras estos rumores que decían que Lautaro podría dejar el Inter, el propio jugador se encargó de clarificar y ponerle fin a esta catarata de rumores: “¿Si me quedo en el Inter? Tengo muchas ganas de quedarme en el Inter. Por ahora no me han comunicado nada, pero yo quiero seguir.”, estas palabras de Martínez fueron dichas tras que el jugador fuera relacionado con equipos como Barcelona o Atlético de Madrid.

Ahora solo resta ultima detalles con el Inter, el más importante es la confirmación de su continuidad por parte del jugador ya esta hecha solo resta que el club italiano lo confirme para que Lautaro Martínez sea el delantero indiscutido del equipo Neroazzuro.