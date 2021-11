Lautaro Martínez y su gran error durante el Derby de Milán

Lautaro Martínez tuvo un importante error que pudo cambiar la historia del Derby de Milán

Por: Redacción Pasión Fútbol 07 de Noviembre 2021 · 20:51 hs

Este domingo la jornada 12 de la Serie A cerró con el vibrante empate entre Inter y Milán en una nueva edición del Derby de la Madonnina, en un partido que culminó con un gol para cada pero con acciones que pudieron cambiar la historia del mismo.

Un penalti cobrado por Calhanoglu en apenas 11 minutos no sólo adelantó al cuadro neroazzurro en el partido, si no te cumplió con la inexorable ley de ex. Pero pronto el Milán igualaría las opciones con un cabezazo de Tomori que desvío De Vrij al arco de Handanovic y así igualar las acciones.

Pero en todo partido de tal índole hay acciones que pudieron cambiar el curso del mismo, tal situación la vivió el argentino Lautaro Martínez. El argentino fue el encargado de cobrar un segundo penalti a favor del Inter y su remate fue detenido por el arquero Tatarusanu, cuando aún se disputaba el primer tiempo.

El encuentro se mantuvo igualado en el resto del desarrollo, con opciones para ambos equipos y con una acción para el Milán cerca del final que el travesaño se encargó de arruinar. Reparto de puntos y el equipo de Pioli iguala el campeonato junto a Napoli con 32 unidades, mientras que los dirigidos por Inzaghi son terceros a siete puntos de los líderes.