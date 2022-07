Le cierran la puerta: Cristiano Ronaldo fue rechazado por otro importante equipo

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo un misterio, en Europa nadie terminar de hacer un movimiento final para quedarse con el delantero portugués de 37 años.

Por: Facundo Agudo 25 de julio 2022 · 16:16 hs

Manchester United sigue esperando que Cristiano Ronaldo se quede, mientras que el Bayern Múnich y el Chelsea ya ha rechazado sus servicios, por este motivo le quedan pocas opciones viables al delantero luso.

La más viable por el momento es la del Atlético Madrid, que sigue soñando con contratar al delantero, pero mientras esto sigue en pie otra puerta se le cierra al máximo goleador del futbol.

Las posibilidades de que Ronaldo deje Manchester para pasar a otro equipo de elite se agotan, ya que muchos alegan que Cristiano ya no esta para competir al máximo nivel. Por este motivo el United espera que se vuelva a sumar a los entrenamientos para poder llegar al inicio de la temporada en buena forma, mientras tanto en su tierra lo han rechazado.

"Yo ya sabía de esta situación (Cristiano), no leo ni veo nada, pero para mí la realidad es otra. Me alegro de que Matheus Nunes siga aquí y de que haya rechazado una oferta que le cambiaría la vida para seguir en el Sporting. Estoy feliz de mantener a mis jugadores, esa es mi realidad, estoy muy contento con el plantel que tengo y estos siempre son los mejores del mundo", declaró el entrenador del Sporting Lisboa, Ruben Amorim, para dejar en claro que no esperan a CR7 en su casa.

Por este motivo el United sigue esperando una oferta convincente, mientras que, desde España, el Atlético de Madrid sigue estudiando la operación, que de darse rompería el mercado de pases de LaLiga.