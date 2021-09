Le han recomendado a Henry no ser el entrenador del Barcelona

Raymond Domenech le ha dado un consejo a Henry sobre la dirección técnica del Barcelona.

Por: Facundo Agudo 24 de Septiembre 2021 · 14:29 hs

Siguen sonando nombres para sustituir a Koeman, entre ellos esta el de Thierry Henry, ex jugador del Barcelona y actual ayudante de campo de Robert Martínez en la selección de Bélgica. Por esto motivo es que el histórico Raymond Domenech, le ha dado consejos a Henry.

“Todo el que vaya allí sufrirá. Porque hubiera sido mejor si tuviera un gran equipo. Allí hay buenos jugadores, pero no muy buenos jugadores. Si no recuperan a los jugadores, no estoy seguro de que estén entre los 5 primeros". Dejando claro el momento de crisis que está pasando el Barcelona y advirtiendo a su compatriota que no se acerque por esas tierras.

Entre otras palabras, aclaro que Henry, si bien podría ser el entrenador adecuado debido a que conoce al club y su filosofía de juego, pero aun así le recomienda no agarrar ese fierro caliente.