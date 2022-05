Le hicieron poner mil dólares para comprar calzoncillos

En River Plate todo parece una isla donde reina la tranquilidad, el buen juego, los resultados y la serenidad, pero no siempre fue así.

Por: Mauro Palacios 09 de mayo 2022 · 13:32 hs

Si hay un futbolista de Tigre que conoce a River Plate, ese es Martín Galmarini. Líder dentro y fuera de la cancha en el Matador, el Patito se cruzó la banda hace ya más de una década.

Aunque no era el mismo River que hoy aplasta rivales bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Eran épocas difíciles, de deudas económicas y futbolísticas, previo al descenso a la B Nacional.

El actual mediocampista del equipo de Victoria recordó tiempo atrás las complicaciones que se vivían en el día a día en Núñez. Así como Néstor Gorosito, entrenador de River Plate allá por 2009, confesó que tuvo que salir a comprar fideos porque no había en la concentración, el propio Galmarini también debió poner dinero de su bolsillo.

"Una vez hubo que comprar calzoncillos para ir a un viaje a Canadá y me pidieron si yo lo podía hacer. Obviamente accedí, los compré y nunca me devolvieron la plata. Reclamé dos veces y después consideré que no tenía más sentido hacerlo. Fueron mil dólares los que puse".

"Era un club que estaba en decadencia. Los dirigentes no estaban haciendo bien las cosas".