Le incendiaron los autos a los jugadores en Argentina

Aldosivi cayó ante Godoy Cruz en Mendoza por la Liga Profesional 2022 y tras el encuentro diversos automóviles fueron prendidos fuego.

Por: Mauro Palacios 12 de agosto 2022 · 12:17 hs

Este jueves por la noche Aldosivi volvió a caer por la Liga Profesional 2022. En esta ocasión, por la fecha 13, el verdugo fue Godoy Cruz quien se impuso por 2-0, pero todo lo sucedido en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza quedó en segundo plano.

En el predio del Tiburón en Mar del Plata vandalizaron los autos de los jugadores y ¡los prendieron fuego!

Los vecinos al ver las llamas y largas columnas de humo, alertaron al 911 y lograron que rápidamente llegarán una dotación de bomberos. Según los medios, dos dotaciones de Bomberos de la ciudad costera, debieron trabajar rápidamente en el estacionamiento del predio, para sofocar las llamas.

El origen del incendio aún se desconoce, pero se presume que podría ser producto la barrabrava por el apático presente futbolístico del equipo que comanda tácticamente Leandro Somoza, que marcha penúltimo en la tabla de posiciones y en la de promedios.

"Todavía tenemos que llegar a Mar del Plata, no sabemos cómo están, son cosas materiales, son cosas que hoy nos tocan vivir en esta sociedad... Estamos a mitad de campeonato, no estamos en un gran momento pero bueno, son cosas del fútbol".

"Tengo bastantes años en el fútbol y nunca me ha tocado vivir una situación de estas. La verdad que como uno de los líderes de Aldosivi hay que seguir adelante y seguir trabajando".

Luego afirmó: "el plantel está muy bien, tuvimos un resultado negativo, venimos teniendo resultados negativos y sinceramente nada más".

"No tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas y no hablo solamente de nuestro club, sino de lo que es el fútbol. Parece que se ha hecho habitual todas estas agresiones, hoy es normal. El fútbol es un deporte, hay resultados, hay que ganar, uno juega para ganar, nos preparamos para ganar, no se están dando las cosas. A seguir adelante y estar más fuerte que nunca".