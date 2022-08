Lejos del PSG: Mauro Icardi tiene los días contados y podría pasar a la Premier League

Mauro Icardi tiene un pie y medio fuera del PSG, por este motivo ya planea su próximo destino.

Por: Facundo Agudo 12 de agosto 2022 · 12:28 hs

El entrenador del PSG, Galtier, no tendrá en cuenta al delantero argentino Mauro Icardi, por este motivo el jugador deberá buscar un nuevo club. “El club está trabajando codo a codo con Mauro para encontrar la mejor solución posible. Mauro ha tenido muy poco tiempo de juego. Es importante que vuelva a ponerse en marcha. Mauro necesita expresar sus cualidades”, fueron las palabras de Galtier, para expresar la situación de Icardi.

"Sí, queremos la llegada de un nuevo atacante. El club está trabajando mucho. Estoy en contacto directo con Luis Campos (Director deportivo) sobre esto. No puedo confirmar que llegue un delantero, pero el club está trabajando mucho en eso”, también dejó en claro que el PSG busca un nuevo delantero, uno de los apuntados es Marcus Rashford, delantero del Manchester United, de darse esto podría facilitar la llegada de Icardi al United.

Ante el interés del PSG por el delantero inglés de 24 años, Icardi podría ser parte de la operación y arribar al equipo rojo de Manchester en condición de cedido, con una opción de compra.

Cristiano Ronaldo se acerca a un exótico destino

Todavía no se ha definido el futuro de Cristiano Ronaldo, el jugador no esta a gusto en el Manchester United, ya que el equipo inglés no jugará la Champions League, por este motivo el delantero luso de 37 años quiere abandonar el club, pero no decide a cual irse.

El jugador ya recibido ofertas desde el Chelsea, Bayern, Atlético de Madrid y Napoli, todos estos clubes juegan la Champions League y quieren contar Cristiano Ronaldo, sin embargo, en las últimas horas apareció el nombre de otro importa club.

Se trata del club turco, Galatasaray, el equipo que no jugará la próxima edición de la Champions League y llamó a Cristiano Ronaldo, sin embargo, el delantero del Manchester United, rechazó la posibilidad debido a ese motivo.