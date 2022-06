Leyenda de Cruz Azul arremete contra la directiva celeste

Emanuel Villa no tuvo piedad y atacó a los dueños del cuadro cementero

Por: Gerardo Romero 19 de junio 2022 · 19:00 hs

La leyenda de la Máquina de Cruz Azul, Emanuel Tito Villa, no tuvo piedad contra la directiva del cuadro cementero y lanzó un fuerte mensaje contra la labor que han realizado para esta temporada, especialmente al no realizar ninguna contratación de cara al Apertura 2022.

Durante una entrevista para TUDN, el ex delantero respondió a la situación de la Máquina que ha dejado ir jugadores importantes sin ningún recambio positivo, además de hablar sobre la opinión de la fanaticada celeste.

“La gente está muy dolida, Val, desilusionada, se vuelve a ratificar que Cruz Azul sigue quedando a deber, como siempre”, declaró.

“Digamos el aparato directivo, la directiva, no se puede creer que no pueda hacer ningún tipo de esfuerzo para repatriar a futbolistas que fueron importantes en su momento (…) No puedo entender cómo es que te los gana el acérrimo rival”, añadió.

“Pero más allá de eso, hoy cruz azul está a una semana y media de comenzar el Torneo y no tiene refuerzos. ¡Es increíble!”, destacó el exjugador y ahora analista de TUDN.