Leyenda de Cruz Azul enciende polémica dentro del club

“Chelito” Delgado criticó el cambio de las estrella en el escudo cementero

Por: Gerardo Romero 01 de junio 2022 · 20:00 hs

El reciente cambio del escudo de la Máquina de Cruz Azul de la Liga MX ha generado cierta polémica dentro del entorno deportivo mexicano, recibiendo una gran cantidad de comentarios a favor y en contra, en lo que se ha convertido uno de los sucesos más importantes del presente tiempo muerto.

La más reciente crítica sobre esta decisión por parte de la directiva cementera fue realizada por el histórico jugador César “el Chelito” Delgado, exdelantero del equipo y que no se mostró a favor del cambio.

En entrevista para ESPN, “el Chelito” Delgado aseguró que no es de su agrado que se quiten las estrellas del escudo de la Máquina, ya que se está olvidando toda la historia que hay detrás de cada uno de los campeonatos.

Asimismo, sostuvo que es una lástima que los jugadores no puedan lucir la ansiada “novena” por la que tanto lucharon para poder conseguirla y demostrar el gran nivel que tuvieron

“Es una pena que no estén las estrellas de los campeonatos en cualquier playera, en este caso de Cruz Azul, porque quedan hermosas. No sé cuál es el proyecto nuevo del club que viene en camino, pero me consta que se ve mejor con estrellas. ¿Qué dirán los muchachos que ganaron la novena que tanto les costó?”, expresó.

“Imagínate para los muchachos que salieron campeones, que consiguieron la novena; ‘¿cómo puede ser que no esté la estrella acá que hemos conseguido nosotros’; les va a parecer raro. ¿Cómo no va a estar la estrella, después de mucho tiempo de no haber conseguido títulos, de tanto que costó hacerlo, cómo no va estar la novena en este nuevo Cruz Azul, por llamarlo así?”, añadió Delgado.