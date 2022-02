Leyenda del América llamó vergüenza a Santiago Solari

Una leyenda de las Águilas del América atacó duramente al entrenador argentino

Por: Alejandro Liporacci 24 de Febrero 2022 · 14:12 hs

Este miércoles por la noche el ex jugador y leyenda del Club América, Juan Antonio 'Cabezón' Luna, concedió una entrevista a medios de su país atacando duramente al argentino Santiago Solari y los resultados que ha tenido con el América en las primeras jornadas de torneo. El conjunto azulcrema se ubica 13° en la clasificación del Torneo Clausura de la Liga MX.

"La verdad me da risa y vergüenza lo que está pasando con el Club América, tienen un partido ganado, uno empatado, ocho goles a favor y 13 en contra, era para que el entrenador saliera con una bolsa de papel estraza en la cabeza y que así dirigiera en el Estadio Azteca, el sábado en CU o en el estadio donde se fuera a parar, la verdad es una vergüenza lo que está haciendo este equipo, ocupa un lugar muy vergonzoso en la tabla general", indicó el 'Cabezón' Luna.

"Yo he sido entrenador mucho tiempo en niveles más bajos, como Liga de Ascenso, Segunda División, pero hay que tener vergüenza y en algún momento saber decir 'No puedo, se acabó y no puedo con esto' (...) Siempre nos han venido a vender espejitos y no va a ser la excepción ahora, Solari no puede escudarse en ese buen recuerdo del paso que tuvo América el año pasado porque tiene que firmar el campeonato y ahí no lo ha firmado.", afirmó el ex jugador azulcrema.

"Desafortunadamente nosotros tenemos la gran característica de que somos consentidores y consecuentes, es más yo te aseguro que si hubiera sido un entrenador mexicano ya no estaría, y eso te lo firmo, así se tratara del entrenador más exitoso, pero que fuera mexicano, ya lo hubieran corrido", señaló Luna.