Leyenda del América reveló cual será el nombre del nuevo DT

Adrián Chávez postuló a Hugo Sánchez para dirigir a los azulcrema

Por: Gerardo Romero 07 de Marzo 2022 · 15:21 hs

El histórico guardameta de las Águilas del América, Adrián Chávez, decidió unirse a la lucha por saber quién será el nuevo entrenador de los azulcrema para lo que resta de torneo Clausura 2022 de la Liga MX, por lo que candidateó a Hugo Sánchez como el “ideal” para tomar el puesto que dejó vacante Santiago Solari.

Chávez señaló que la personalidad y la forma de dirigir de Sánchez Márquez resultaría bastante positiva para la institución mexicana, que actualmente se encuentra en la última posición de la tabla de clasificación con apenas seis puntos en ocho jornadas disputadas.

“Hugo Sánchez, que no tiene trabajo, estuvo en el club. Él ya fue campeón, es motivador, trabaja bien y sería entrenador ideal (…) Para poder recomponer al club necesitas a un motivador, que devuelva la confianza en los jugadores y la verdad en nueve partidos aún por disputar creo que sí podríamos calificar y ser campeones", expresó Adrián durante una entrevista ofrecida para ESPN.

Chávez tampoco tuvo pelos en la lengua al momento de referirse a la designación de Fernando Ortiz como estratega interino del América en la actualidad, debido a que cuestionó los resultados que ha venido registrando mientras estaba al mando de la Sub 20 del club.

"Se abarató. No tiene experiencia y la Sub 20 va mal. Están a mitad de la tabla (…) América está perdiendo mucha identidad, porque la última fue de (Raúl) Jiménez (Diego) Reyes y todos ellos. No he visto a otro. (Sebastián) Córdova salió y de ahí en fuera no ha salido otro de los jóvenes”, destacó.