Leyenda del Madrid asegura que Messi y Cristiano están en sus últimos días

Nicolás Anelka alega que ambos se equivocaron al seguir jugando en la élite

Por: Gerardo Romero 20 de Marzo 2022 · 20:00 hs

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están registrando una de las temporadas menos efectivas de sus carreras. Ambas estrellas cambiaron de equipo para este año con el objetivo de tomar nuevos aires, aunque no ha resultado tan positivo como esperaban porque no han sido tan determinantes como en campañas anteriores.

Este hecho fue notado por el exjugador del Chelsea y del Real Madrid, Nicolás Anelka, quien aseguró que el argentino y el portugués ya no se encuentran en la élite del fútbol.

El otrora jugador de la selección francesa aseguró que a pesar que Messi tiene siete balones de Oro, no ha hecho gran diferencia con el París Saint Germain (PSG) esta temporada, debido a que el club fue eliminado de la Copa y de la Champions League.

"Le exigimos a Neymar, pero podemos hacer lo mismo con Messi. Desde el inicio de la temporada tampoco es extraordinario. Hay un jugador que tiene siete balones de Oro y finalmente no es tan extraordinario", resaltó.

Asimismo, aseguró que las carreras de Cristiano Ronaldo y Messi llegaron a su fin, argumentando que ya tuvieron 15 años como las grandes estrellas que son, donde sobrepasaban a todos sus rivales.

"Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que lograron en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo. Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo", destacó.

Ambos deberían haber sido más inteligentes. No han sido listos. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima. Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33 o 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China", concluyó.