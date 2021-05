Liam Gallagher celebró el triunfo del Villarreal con una icónica frase

El músico celebró el triunfo de Villarreal sobre el Manchester United en los penales y dedicó una frase al ganador desde su cuenta de Twitter.

Por: Redacción Pasión Fútbol 26 de Mayo 2021 · 20:07 hs

El músico Liam Gallagher celebró el título del Vilarreal ante el Manchester United en la final de la Europa League, y lo hizo de una manera muy particular.

¿A qué se debió esto? ¿Qué tiene que ver Liam con el conjunto español? Pues nada, pero sí tiene un vínculo con el Manchester City, equipo del cual es hincha y por supuesto es rival del Manchester United, el conjunto que hoy cayó derrotado.

¿Y cuál fue la referencia que hizo? El famoso músico, ex Oasis, publicó una frase emblemática de un célebre tema de los Beatlies, "We all live in a Yellow Submarine", (todos vivimos en un Submarino amarillo) en una clara referencia al apodo que recibe el Vilarreal.

La ironía de Liam fue muy celebrada y los fanáticos de los ciudadanos, que el sábado juegan la final de la Champions League, se sumaron a los festejos en los comentarios.