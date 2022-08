Lillini estremece a Pumas con estas palabras tras el empate ante Rayados

El estratega lamentó lo ocurrido ante Rayados y expresó su frustración

Por: Gerardo Romero 31 de julio 2022 · 21:00 hs

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, mostró su frustración por el empate que consiguieron los felinos ante Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, hecho que complica su rendimiento en el presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX y sus deseos de avanzar a la Liguilla.

Durante la conferencia de prensa destacó que está convencido que pueden seguir el trabajo que han venido realizando para encontrarse nuevamente con la victoria y así escalar posiciones, especialmente por la incorporación de figuras como Dani Alves.

"Frustrado por la sensación que hicimos todo para ganar el partido. Tuvimos la pelota, no nos crearon situaciones de gol más que una de Funes Mori y el rival entra en el análisis, es de jerarquía, tiene cambios y acá todos quisieron la pelota, ganamos los duelos, volvemos a meter muchas veces en el área y ahí es la diferencia. Tenemos que estar tranquilos, este es el camino, esto es por goles, no me gusta empatar, estoy frustrado por el desgaste físico y emocional porque siempre lo vamos a buscar, pero te vas con sabor amargo de estos dos empates en casa donde fuimos muy superiores al rival", comentó el argentino.

Asimismo, el estratega sostuvo que deben seguir trabajando para mejorar el rendimiento dentro del terreno de juego y brindar nuevas estrategias a sus figuras para quedarse con la victoria.

"El gol lo puede hacer cualquiera, no es responsabilidad de un solo jugador y ellos deben estar tranquilos, es la forma, no veo otra forma luego del papel que hicimos este domingo. Tenemos que seguir por este camino y cuanto más tranquilos estemos, más rápido vamos a solucionar este problema. Juan es un hombre muy autoexigente con él mismo. Lo que le decimos es que cuando los goleadores entran en esta racha, que no es exclusiva de Juan, que juegue para el equipo y entre en otro rol. El 9 lleva el peso de ser estadísticamente el que aporte, pero a mí no me desespera la situación y se lo digo, estos futbolistas son así y deben convivir con esta situación, pero debe estar frío de la cabeza, frustrado no está solo, estamos todos por no ganar”, añadió.