Lillini niega su salida de Pumas: "No hace falta que los zopilotes comiencen a revolotear"

Lillini niega su salida de Pumas

Por: MARCA 01 de Marzo 2021 · 10:48 hs

Los Pumas sumaron su quinta derrota del torneo ante Chivas, situación que los tiene en la penúltima posición del Clausura 2021. Tras el partido, Andrés Lillini calificó como mala la campaña que tienen hasta el momento, sin embargo, el respaldo de sus futbolistas sigue intacto según la perspectiva del timonel.

"Sí lo siento (el respaldo de los jugadores) porque corren, porque se pueden equivocar pero corren. Si no lo sintiera así sería el primero que daría un paso al costado, no hace falta que los zopilotes comiencen a revolotear, que se queden tranquilos los agentes y los allegados".

"Me voy a hacer a un lado si molesto o si veo que los jugadores no tienen actitud dentro de la cancha, hoy todavía sí por lo menos de mi parte. Soy el primer consciente que si la situación no va, no tengo nada que hacer acá. Tranquilos hay tiempo todavía".

Minutos antes de comenzar la conferencia de prensa, comenzó a circular una información sobre la posible destitución del entrenador de los Pumas. El propio Lillini lo desmintió y destacó que su equipo aún tiene posibilidades matemáticas de ingresar a la fiesta grande.

"La evaluación a mitad de torneo es mala, estamos en el fondo de la tabla un lugar que la institución no merece y nosotros somos los responsables de que esté ahí. En el vestuario se dijo que nadie debe abrir la boca, es un momento de no abrir la boca".

Finalmente, Lillini explicó que la ausencia de Alfredo Talavera se debió a un cuadro gripal y no a un positivo a Covid-19.